Talk CS – Pourquoi cette QUALIFICATION du PSG est celle d’un CHAMPION ?!

Avec une force mentale de champion d’Europe, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Liverpool (2-0) et s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Pour la troisième saison de suite, le PSG se hisse en demi-finales de la Ligue des champions. Un exploit jamais réalisé dans l’histoire du football français. Et un homme est au centre de cette performance XXL : Luis Enrique. Après une première manche largement dominée face à Liverpool (2-0), le club parisien devait terminer le travail à Anfield dans ce quart de finale retour de la Ligue des champions. Avec des ressources mentales de champion et une défense brillante, les Rouge & Bleu ont montré des vraies qualités collectives dans les efforts. Ils ont aussi pu compter sur un Ousmane Dembélé, double buteur, pour mettre fin à tout suspense dans les vingt dernières minutes (2-0, 4-0 au score cumulé).

Tenant du titre, le PSG est donc un vrai favori à sa propre succession et confirme semaine après semaine sa montée en puissance. Le dernier Talk CS revient sur la performance parisienne et est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !