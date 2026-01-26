Talk CS : Pourquoi finalement… on est trop sévères avec l’attaque du PSG ?!

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG reçoit sur sa pelouse Newcastle pour le compte de la 8e journée de Ligue des Champions. Après deux résultats décevants dans la compétition, le club de la capitale doit gagner pour assurer sa place dans le top 8 européen.

Paris joue son avenir européen ce mercredi. Les Parisiens pointent actuellement à la sixième place à égalité avec… Newcastle, le dernier adversaire de cette phase de ligue de la C1. Au Parc des Princes, le champion d’Europe en titre devra donc assurer sa place dans le top 8 d’éviter un périlleux barrage au mois de février. Les hommes de Luis Enrique voudront se rassurer après une série de rencontres où ils ont montré de la maladresse devant les cages, que ce soit contre le Paris FC, le Sporting ou encore le week-end dernier contre l’AJA. Les Magpies de leur côté arrivent dans la capitale avec des incertitudes sur l’état physique de certains leurs joueurs, au sortir d’une défaite décevante contre Aston Villa (0-2). Pour l’avant-match, le dernier Talk CS souligne différents éléments afin de savoir : « Pourquoi l’attaque du PSG est finalement… trop sous côtée ?! » La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !