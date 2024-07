Le mercato du PSG s’anime ces derniers jours avec des avancées réelles sur différents dossiers. Parmi ceux-là, celui menant le club de la capitale à Joao Neves, sa priorité pour renforcer son milieu de terrain.

Depuis la fin de l’Euro 2024, le mercato du Paris Saint-Germain s’est accéléré avec de réelles avancées dans les dossiers Désiré Doué, Victor Osimhen et Joao Neves ! Le jeune milieu de terrain portugais a été érigé en priorité par le PSG et Luis Enrique afin de renforcer l’entrejeu parisien. À 19 ans, le joueur bénéficie d’une clause libératoire de 120M€, mais les dirigeants parisiens négocient autour de 70M€ et reste au stade des pourparlers dans l’attente d’une réponse du SL Benfica. Si la signature de Manuel Ugarte au PSG au cours de l’été 2023, un an plus tard, ressemble à une erreur de casting sous les ordres de Luis Enrique, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont demandés dans le dernier Talk CS si Joao Neves n’était pas la recrue parfaite pour le Paris Saint-Germain ?!

