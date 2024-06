La saison 2023/2024 s’est terminée ce samedi soir avec un énième sacre du Real Madrid en Ligue des Champions… Place désormais au mercato avec des nombreux changements à venir du côté du PSG.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé va quitter la France pour rejoindre le Real Madrid. Un véritable challenge sportif pour l’international tricolore, qui va désormais jouer pour le club aux 15 Ligue des Champions, qui a remporté 6 fois cette compétition en 11 ans et même à 2 reprises sur les 3 dernières saisons. Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Kvicha Kvaratskhelia. L’ailier gauche du Napoli serait la priorité de Luis Enrique pour renforcer son attaque. Néanmoins, Naples ne baisserait pas les bras et ferait tout pour le prolonger dans le but de le revendre à prix fort.

Pourquoi le PSG fait-il de « Kvara » sa priorité ? Est-il le successeur parfait de Mbappé ? Quelles sont les caractéristiques du joueur ? Est-ce une preuve d’un Paris Saint-Germain encore ambitieux ? Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane répondent à ces questions dans la dernière vidéo de Canal Supporters. Une vidéo à retrouver en intégralité sur le chaîne YouTube de Canal Supporters. Bon visionnage !