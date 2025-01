Talk CS : Pourquoi Kvaratskhelia va tout changer au PSG !

Le dossier le plus chaud de ce mercato hivernal 2025 du PSG semble se conclure : Kvicha Kvaratskhelia va s’engager dans les prochaines heures avec le Paris Saint-Germain.

Au cours de l’été 2024, le PSG s’est penché sur la piste Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, les dirigeants du club de la capitale se sont heurtés à l’inflexibilité de leurs homologues, et Aurelio De Laurentiis plus précisément. Quelques mois plus tard, au mercato hivernal 2025, le club de la capitale a relancé le dossier et celui-ci va se concrétiser. Kvicha Kvaratskhelia va signer avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029 ! Le joueur est même attendu dans la capitale française dans les prochaines heures.

Pourquoi c’est un gros coup réalisé par le club parisien ?! En quoi est-ce que cette arrivée peut être porteur d’espoir pour la suite ? Comment le joueur peut tout changer au PSG ? Quel rôle pour Barcola et Doué ? Quel onze idéal ? Toutes ces questions que nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane vont répondre dans ce nouveau Talk CS. Bon visionnage.