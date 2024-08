Le PSG conclut un transfert on ne peut plus important pour son mercato estival 2024 pour de multiples raisons. Désiré Doué sera bel et bien parisien au terme d’un long feuilleton, et d’une âpre bataille entre le club de la capitale et le Bayern Munich.

Depuis de longues semaines sur le marché des transferts, le PSG livre une belle bataille avec le Bayern Munich pour s’attacher les services de Désiré Doué. Le joueur du Stade Rennais a mis un terme à celle-ci en donnant son feu vert aux dirigeants parisiens. Ces derniers ont rapidement trouvé un accord avec leurs homologues bretons autour de 60M€ bonus compris afin que le joueur de 19 ans rejoigne les rangs de Luis Enrique. Ainsi, le club de la capitale tient son talent de Ligue 1 pour cet été et réussi un bon coup. Le transfert, son arrivée, son utilisation, son rôle ou encore ses points d’améliorations … un sujet traité par nos journalistes Jonathan Bensadoun et Mehdi Houzirane à l’occasion du dernier Talk CS : Pourquoi l’arrivée de Désiré Doué est une MASTERCLASS du PSG !

