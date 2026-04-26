Talk CS – Pourquoi le PSG est PRÊT pour le Bayern Munich et ne doit PAS douter

Mardi soir, le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Devant son public, le PSG voudra prendre une option pour la finale.

Après avoir éliminé l’AS Monaco en barrages (5-4 au cumulé), Chelsea en huitièmes de finale (8-2 au cumulé) et Liverpool en quart de finale (4-0 au cumulé), le PSG défie le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. La manche aller se déroule mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) au Parc des Princes avant un déplacement à l’Allianz Arena le 6 mai. Pour cette finale avant l’heure, le PSG pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Devant leurs supporters, les Parisiens voudront prendre une option pour la finale.

Cette demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich est le sujet du dernier Talk CS de Canal Supporters. Quelles sont les clés du match pour que le club de la capitale batte les Bavarois ? Pourquoi ce PSG est prêt et ne doit pas douter ? Quelles équipes alignées par Luis Enrique et Vincent Kompany ? Toutes ces questions sont abordées dans le dernier Talk CS, qui est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !





