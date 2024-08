Talk CS : Pourquoi le PSG met le paquet sur Willian Pacho

Le PSG compte bien se renforcer en défense après l’échec sur le dossier Leny Yoro. En effet, le club de la capitale a fait de Willian Pacho sa priorité, et a avancé sur cette piste discrètement.

En quelques heures seulement le dossier Willian Pacho au PSG est passé de l’intérêt, aux discussions puis aux accords. En effet, selon différentes sources autour de la piste, l’accord semble être tripartite et le défenseur central gaucher de 22 ans devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain. C’est dans ce contexte que nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se sont penchés sur le sujet. Présentation du joueur, ses points forts, ses points faibles et la question : Willian Pacho est-il une bonne recrue pour le PSG ?!

