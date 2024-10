Talk CS : Pourquoi le PSG n’y arrive pas en LdC ?!

A l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG a concédé le match nul (1-1) au Parc des Princes face au PSV Eindhoven. Une contreperformance qui s’inscrit dans un début de saison compliqué sur la scène européenne.

Si en championnat le PSG mène sa barque tranquillement avec une première place à égalité avec l’AS Monaco (20 points), en Ligue des Champions la tâche semble plus compliquée. En effet, après une victoire à l’arrachée face à Gérone (1-0) et une défaite sur le terrain d’Arsenal (2-0), le Paris Saint-Germain a concédé le match nul (1-1) au Parc des Princes face au PSV Eindhoven. Une contreperformance qui peut faire tanguer le club de la capitale ? Avec seulement 4 points en 3 journées, les hommes de Luis Enrique pointent à la 17e place avec encore l’Atlético Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City. Un calendrier européen d’enfer et des contenus de matchs qui poussent à se demander pourquoi le PSG n’y arrive pas en Ligue des Champions ? La question a été posée sur la table lors du dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane.

