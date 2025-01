Le dossier le plus chaud de ce mercato hivernal 2025 du PSG semble lancé. En quête de renfort offensif, le club de la capitale a relancé la piste Khvicha Kvaratskhelia. Les informations fusent et vont toutes dans le même sens : une porte s’ouvre.

Au cours de l’été 2024, le PSG s’est penché sur la piste Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, les dirigeants du club de la capitale se sont heurté à l’inflexibilité de leurs homologues, et Aurelio De Laurentiis plus précisément. Quelques mois plus tard, au mercato hivernal 2025, le club de la capitale relance le dossier. En effet, les informations venues d’Italie et de nos confrères de L’Equipe affirment que l’actuel leader de Série A serait ouvert à un départ, dès cet hiver. Un montant entre 80M€ et 90M€ est évoqué, et le nom de Milan Skriniar est lui évoqué pour faire le chemin inverse. Dans ce contexte, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont posé la question : Pourquoi le PSG peut vraiment signer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver ?

A lire aussi – Mercato : Le PSG relance le dossier Khvicha Kvaratskhelia pour cet hiver, le prix est fixé !

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !