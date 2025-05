Talk CS – « Pourquoi le PSG vit la plus grande saison de son histoire ?! Le film d’une année exceptionnelle ! »

Dans six jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Les Parisiens tenteront de remporter leur première C1 dans une saison européenne complètement folle.

Le 31 mai, le PSG et l’Inter Milan vont s’affronter en finale de la Ligue des champions sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Cinq ans après sa désillusion contre le Bayern Munich, le club de la capitale voudra soulever la première Champions League de son histoire. Cela permettrait au PSG de terminer une saison de façon féerique, après être passé par tous les états lors de cette saison 2024-2025 de Ligue des champions, qui a vu son format être changé avec une phase de poules qui a été remplacé par une phase de ligue, un départ poussif puis un match équipe contre Manchester City avant une qualification lors de la dernière journée de la phase de ligue contre Salzbourg, un barrage ultra-prolifique (10-0 au cumulé) contre Brest, l’élimination de l’un des favoris, Liverpool, dès les huitièmes puis de deux autres clubs anglais (Aston Villa et Arsenal) pour atteindre la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Dans le dernier Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzirane et Théodore Vives reviennent, sans filtre, sur cette année de folie dans un format inédit.

A voir aussi : Nuno Mendes : « Maintenant, il faut se reposer avant notre grande finale »

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage.