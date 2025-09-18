Talk CS – Pourquoi Paris envoie directement un message à l’Europe !!

Hier soir, le PSG retrouvait la Ligue des champions un peu plus de trois mois après son sacre contre l’Inter. Et le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame.

Champion d’Europe en titre, le PSG commençait la défense de son titre hier soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a surclassé les Italiens avec des buts de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos (4-0). L’addition aurait même pu être plus salée avec de nombreuses occasions, notamment dans les quinze premières minutes du match durant lesquelles l’Atalanta a été étouffée.

A voir aussi : LdC – Deux buts du PSG en lice pour être élus but de la journée

Ce récital parisien a envoyé un message à tous ses concurrents en montrant qu’il faudra être très forts pour venir contrarier le PSG dans sa quête d’une deuxième Ligue des champions. Cette rencontre et les enseignements pour la suite de la compétition des Rouge & Bleu sont les sujets du dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !