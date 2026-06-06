Talk CS – PSG 2026 : La naissance d’une DYNASTIE du football ?! (Le film d’une saison légendaire)

Après une année 2025 légendaire, le PSG a franchi un nouveau cap en 2026. Avec son doublé historique en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique peut installer une véritable dynastie dans le football européen.

Le PSG est entré dans la légende. Après avoir remporté la Ligue des champions la saison passée face à l’Inter Milan (5-0), le club parisien a réalisé un « back-to-back » historique en remportant sa deuxième C1 consécutive, face à Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3). Les Rouge & Bleu peuvent-ils instaurer une dynastie dans le football européen à l’image des équipes de l’AC Milan d’Arrigo Sacchi, du FC Barcelone de Pep Guardiola ou encore du Real Madrid de Zinédine Zidane ? Le dernier Talk CS retrace cette saison légendaire du PSG. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et via le lien ci-dessous. Bon visionnage !

Pour rappel, Canal Supporters fête ce « back-to-back » du PSG avec une nouvelle collection (disponible ici).

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