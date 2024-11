Pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit l’Atlético Madrid ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Un match on ne peut plus important pour la suite de la saison européenne du club de la capitale.

Le début de saison du PSG en Ligue des Champions est compliqué, et place le club dans une situation où il est presque dos au mur, en prenant en compte les deux adversaires à venir que sont le Bayern Munich et Manchester City. Ainsi, cette rencontre face à l’Atlético Madrid est capitale. C’est par ce prisme là que nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se sont demandé quel onze faut-il aligner pour aller chercher la victoire et enfin faire preuve d’efficacité en Ligue des Champions ?! Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.