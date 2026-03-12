Talk CS – PSG / Chelsea : Le retour du MÉCHANT PSG ?!

Ce mercredi soir, le PSG s’est réveillé et a infligé une lourde défaite à Chelsea (5-2) pour prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un réveil au meilleur des moments.

Le PSG a fait un grand pas pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Dans une rencontre disputée, le club parisien a réalisé une fin de match de folie pour s’imposer largement au Parc des Princes face à Chelsea (5-2) dans ce huitième de finale aller. Mais l’équipe de Luis Enrique devra terminer le travail sur la pelouse de Stamford Bridge mardi prochain. Alors que les dernières prestations parisiennes laissaient grandement à désirer, les champion d’Europe ont su élever leur niveau dans ce match à forte intensité.

