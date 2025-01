Le PSG reçoit sur sa pelouse Manchester City ce mercredi (21h sur Canal +) pour le compte de la septième journée de Ligue des Champions. Une rencontre capitale pour le Paris Saint-Germain qui est aujourd’hui virtuellement éliminé de toutes compétitions européennes.

Le PSG doit gagner face à Manchester City en Ligue des Champions pour espérer se qualifier pour les seizièmes de finale. En effet, actuellement 25e au classement, le Paris Saint-Germain est en mauvaise posture dans la couse au printemps européen. Dans l’autre sens, une victoire pourrait être (quasiment) synonyme de qualification et donc de soulagement pour les hommes de Luis Enrique. Ainsi, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se sont interrogé afin de partager leur onze idéal du Paris Saint-Germain et les clés pour cette rencontre qui est certainement la plus importante de la saison ! Le dernier Talk CS à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris ou par le biais du lien ci-dessous.