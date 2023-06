Le PSG devrait prochainement officialiser l’arrivée de son prochain entraineur, en la personne de Luis Enrique. Le coach espagnol succèderait à Christophe Galtier sur le banc parisien.

L’attente fût longue, pourtant cette fois-ci ça devrait être la bonne. Luis Enrique pourrait devenir le prochain entraineur du PSG et deviendrait le 8e coach à débarquer sur le banc parisien depuis l’arrivée de QSI en 2011. L’Espagnol aura pour mission de relancer un effectif parisien morose en plus de retrouver un fond de jeu et donner du spectacle (et le sourire) aux supporters.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Antoine Ronté – dans la nouvelle vidéo YouTube de Canal Supporters – présentent le profil du prochain (potentiel) coach du Paris Saint-Germain et se projettent sur l’avenir de Luis Enrique.

Qui est-il ? Quel est son profil ? Peut-il relancer le Paris Saint-Germain ? Comment le PSG doit-il gérer son mercato, quelle équipe aura-t-il à sa disposition ? Est-ce enfin LE grand coach attendu par le PSG depuis tant d’années ?

