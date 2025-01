Talk CS : PSG / Man City, plus qu’une masterclass… LE TOURNANT de la saison ?!

Le PSG de Luis Enrique marque le coup en l’emportant en Ligue des Champions (4-2) face à Manchester City. Après avoir été mené de deux buts (0-2), les Parisiens ont su inverser la tendance pour une victoire historique au Parc des Princes.

Avant le coup d’envoi, le PSG et Manchester City étaient dos au mur, l’odeur du KO planait au dessus du Parc des Princes pour les deux équipes. Au coup de sifflet final, les hommes de Luis Enrique lèvent le poing face à l’escouade de Pep Guardiola, au tapis. De l’ambiance au Parc des Princes à la victoire sur le pelouse, tous les ingrédients sont réunis pour parler d’une victoire historique pour le Paris Saint-Germain. Sur le moyen terme, cette victoire est-elle un tournant de la saison du club de la capitale ? C’est la question que se sont posé nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodores Vives et Mehdi Houzirane dans le dernier Talk CS. La vidéo en intégralité est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !