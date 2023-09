Au lendemain de sa première défaite de la saison face à l’OGC Nice à domicile (2-3), le Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation délicate. Avec seulement 8 points en 5 journées, les hommes de Luis Enrique pourraient se retrouver 9ème au classement en cas de victoire de ses concurrents (Marseille, Lille, Reims…). Le pire départ du PSG depuis l’ère QSI. Défaite inquiétante pour la suite ?

Le doublé de Kylian Mbappé n’aura pas suffi. Malgré un capitaine clinique devant les cages, le PSG s’est incliné face à une formation niçoise parfaitement préparée pour sa rencontre. Les hommes de Francesco Farioli, plus tranchants, mieux organisés et plus forts collectivement se sont logiquement imposés. Si elles n’avaient pas encore été véritablement exposées, les carences du PSG ont été mises en lumière face aux Aiglons.

En attaque tout d’abord, où une dépendance Kylian Mbappé commence à s’installer. Avec un Ousmane Dembélé incapable de transformer ses occasions et un Gonçalo Ramos encore une fois transparent, les attaquants parisiens ont eu du mal à créer du danger et lorsqu’ils y sont parvenu, ils n’ont pas capitalisé. Kolo Muani a quant à lui réussi à s’illustrer par une passe décisive et l’ancien Nantais aura une carte à jouer en tant que titulaire.

Au milieu, l’absence de Manuel Ugarte fut préjudiciable. L’entrejeu parisien n’a pas été dominateur, probablement en raison d’une triplette Soler – Zaïre Emery – Vitinha en perdition. L’Espagnol n’a pas existé, le titi fut trop timide – surtout, trop responsabilisé – et Vitinha s’est distingué par son insipidité. Un certain Marco Verratti, célébré pour son départ avant le début de la rencontre, aurait certainement fait du bien hier soir…

Enfin, en défense, Milan Skriniar et Danilo Pereira ont rappelé à tous les observateurs que les deux ne devaient plus composer l’axe de la défense centrale. Déjà exposée lors des matchs de préparation, la charnière fut mystifiée par Terem Moffi, qui signe le meilleur match de sa carrière sous les couleurs niçoises.

Une défaite riche d’enseignements pour Paris, qui devra vite réagir, à quelques jours de la réception du Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Est-ce une défaite inquiétante ou faut-il ne pas tirer la sonnette d’alarme ? Quels sont les individualités qui doivent réagir ? Comment le PSG doit appréhender sa semaine très chargée ?

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Antoine Ronté – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – analysent la défaite du PSG et se projettent sur la suite de la saison. Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !