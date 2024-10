Pour la compte de la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit le PSV Eindhoven ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Une rencontre qui sur le plan comptable peut s’avérer être un véritable tournant dans la saison des Rouge & Bleu.

Après sa victoire à l’arrachée face à Gérone (1-0) et la défaite à l’Emirates Stadium face à Arsenal (2-0), le PSG aborde donc la troisième journée de cette Ligue des Champions nouveau format avec trois points. La réception du PSV Eindhoven a donc tout d’un véritable tournant dans la saison du Paris Saint-Germain, quant on sait que l’Atlético Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City sont des futurs adversaires européens. Ainsi, les trois points ce mardi (21h sur Canal +) sont capitaux pour les hommes de Luis Enrique, et le sujet a été posé sur la table des Talk CS avec nos deux journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives.

