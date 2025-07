Talk CS : PSG / Real Madrid, le match à ne (surtout) pas PERDRE !

Pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG affronte le Real Madrid ce mercredi (21h sur DAZN). Outre les retrouvailles avec Kylian Mbappé, une place en finale est en jeu, et le club de la capitale ne peut pas passer à côté s’il souhaite entrer encore plus dans la légende avec sa saison 2024 / 2025.

Après son succès face au Bayern Munich (2-0) en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG affronte le Real Madrid de Kylian Mbappé ce mercredi pour les demi-finales. Face aux madrilènes en reconstruction à l’aube d’un nouveau chapitre avec Xabi Alonso à la tête du projet du club espagnol, le Paris Saint-Germain aura t-il les armes mentales afin de poursuivre sur sa lancée et ajouter le Real Madrid à son tableau de chasse de l’année 2025 ? Une question qui vient s’ajouter à l’aspect émotionnel avec laquelle devront composer les Parisiens qui retrouveront Kylian Mbappé ! Tant de questions abordées par nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives dans le dernier Talk CS. La vidéo est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.