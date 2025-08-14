Le PSG poursuit sur la lancée de sa saison 2024 / 2025 historique en démarrant 2025 / 2026 avec un nouveau titre européen. Au terme d’un match âpre, les joueurs de Luis Enrique se sont imposés aux tirs au but face à Tottenham pour soulever la Supercoupe d’Europe.

Ce mercredi soir à Udine, le PSG est entré un peu plus dans la légende en continuant sur la lancée de sa saison historique 2024 / 2025 en remportant la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour son premier match de cette nouvelle saison, le Paris Saint-Germain nous a offert un scénario digne de ses plus grands exploits de ces derniers mois en étant mené au score 2 buts à 0 jusqu’à la 85e minute de jeu, avant d’égaliser à la 94e. C’est ensuite aux tirs au but que le club de la capitale est devenu le premier club français à remporter la Supercoupe d’Europe ! L’occasion pour Jonathan Bensadoun et Mehdi Houzirane de revenir sur le match dans le dernier Talk CS : PSG / Tottenham, un pas de plus vers la légende ! Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !