Talk CS : PSG / Tottenham, une vraie victoire de champions ?!

Le PSG s’est imposé face à Tottenham ce mercredi (5-3) pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Au terme d’une rencontre disputée face aux Londoniens, les Parisiens ont conforté leur place dans le top 8 au classement européen.

Après avoir été défait face au Bayern Munich lors de la dernière journée de Ligue des Champions, le PSG a repris sa marche en avant en enregistrant sa quatrième victoire en cinq matchs de C1 cette saison. En effet, ce mercredi au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique sont venu à bout de Tottenham (5-3) après avoir été menés au score à deux reprises. Un succès qui permet au club de la capitale de s’asseoir à la deuxième place au classement avec 12 points. Si la rencontre est dans la continuité du début de saison du Paris Saint-Germain, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Mehdi Houzirane reviennent dans le dernier Talk CS sur les aspects positifs du match, mais aussi sur des points négatifs. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters et par le biais sur le lien ci-dessous.