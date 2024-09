La Ligue des Champions est de retour au Parc des Princes ce mercredi à 21h00, avec la réception de Gérone. Les Parisiens n’ont pas le droit à l’erreur et doivent accumuler le plus de points possibles.

La plus belle des compétitions européennes fait son grand retour au Parc des Princes ce mercredi à 21h00, avec la réception de Gérone. Pour les Parisiens, l’enjeu est clair : ils doivent engranger le maximum de points dès le départ pour éviter tout faux pas dans cette prestigieuse compétition.

Le PSG aborde cette première rencontre européenne en pleine confiance. Forts de leur victoire contre Brest (3-1) et d’un parcours sans faute en Ligue 1 avec quatre victoires en quatre matchs, les Rouge & Bleu semblent prêts à relever le défi face au club espagnol. Luis Enrique pourra notamment compter sur le retour de Vitinha, une bonne nouvelle pour Paris. L’objectif est simple : bien débuter cette campagne européenne et poser les bases pour une qualification directe en huitièmes de finale, en terminant parmi les huit premiers du classement final.

Pour cette occasion, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives accueillent Romain Beddouk, animateur radio de France Bleu Paris, afin de partager leurs impressions sur le match à venir, leurs pronostics et un regard plus général sur les adversaires du PSG. Vous pouvez retrouver cette analyse en vidéo ci-dessous et en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche ! Merci !