Talk CS : Quelle(s) solution(s) pour l’attaque du PSG ?!

Depuis le début de la saison en Ligue des Champions, le PSG et plus particulièrement son attaque, fait preuve d’une inefficacité criante. A l’approche du mercato estival 2025, la solution pourrait se présenter aux dirigeants du club de la capitale et à Luis Enrique.

En Ligue des Champions cette saison, aucun attaquant parisien n’a été en mesure de faire trembler les filets. Entre malchance, maladresse, ou inefficacité, les offensifs du Paris Saint-Germain sont les sujets d’interrogations lorsque que le niveau monte. Ainsi, le retour de Gonçalo Ramos après la trêve internationale pourrait se présenter comme une solution. Outre l’attaquant portugais qui devrait reprendre la compétition face au Toulouse FC le 22 novembre prochain au Parc des Princes, le mercato hivernal qui arrive à grands pas également devrait lui aussi être une solution pour les dirigeants parisiens. Dans ce contexte, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont posés la question : Quelle(s) solution(s) pour l’attaque du PSG ?!

