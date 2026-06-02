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Talk CS – Qui a BRILLÉ ? DÉÇU ? Le MVP ? Le conseil de classe du BACK TO BACK LÉGENDAIRE du PSG !

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 juin 2026

Après un back-to-back légendaire en Ligue des champions, l’heure est au bilan après une saison 2025-2026 aussi bien excitante qu’éprouvante.

Le PSG entre dans le panthéon du football. En réalisant un doublé en Ligue des champions, le club parisien entre dans la légende et peut même rêver d’un « three-peat » dans la compétition pour marquer encore davantage l’histoire. Après une saison 2025-2026 incroyable, il est l’heure du bilan pour les Parisiens. Qui a brillé ? Qui a déçu ? Le MVP de la saison ?

Dans le dernier dernier Talk CS, découvrez notre conseil de classe du back-to-back légendaire du PSG. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 juin 2026

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