Talk CS : Qui est « Dro », la prochaine recrue du PSG ?!

Le mercato du PSG s’anime ces dernières heures avec des avancées réelles sur le dossier menant à « Dro » Fernandez », jeune pépite du Barça.

Alors qu’on attendait un Paris Saint-Germain plutôt calme lors de ce mercato hivernal, les choses se sont accélérées ces dernières heures. Le jeune milieu de terrain espagnol, « Dro » Fernandez est désormais tout proche de s’engager avec le PSG, à la demande de Luis Enrique afin de renforcer l’entrejeu parisien. À peine 18 ans, le joueur bénéficie d’une clause libératoire de 6M€ qui devrait être levée dans les prochaines heures. Le joueur, qui n’a certes que quelques minutes en professionnel avec les professionnels du FC Barcelone, est pourtant très estimé par Hansi Flick et le reste du groupe catalan. L’entraineur barcelonais a fait savoir son mécontentement ce samedi en conférence de presse.

Mais qui est vraiment « Dro » Fernandez ? Est-ce vraiment un crack, comme beaucoup le décrivent ? Quelle place pourrait-il se faire au sein de ce PSG ? Jonathan Bensadoun et Hugo Bouchara ont tenté de répondre à ces questions dans le dernier Talk CS, en plus de faire l’avant match de la rencontre de Ligue des Champions face au Sporting.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !