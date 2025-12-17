Talk CS – Safonov fait entrer le PSG dans l’histoire !!!

En finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG s’est imposé lors de la séance de tirs au but contre Flamengo grâce à un Matvey Safonov en feu, lui qui a arrêté quatre penaltys (1-1, 2 t.a.b. à 1) Il a permis au PSG d’entrer encore plus dans l’histoire.

Dans un match qu’il a totalement dominé et où il a eu de très nombreuses occasions franches, le PSG, qui avait ouvert le score par l’intermédiaire de Khvicha Kvaratskhelia avant de voir Jorginho égaliser sur un penalty concédé par Marquinhos, a dû attendre la séance des tirs au but pour s’offrir la Coupe Intercontinentale après une masterclass de Matvey Safonov dans cette dernière. Pris à contre-pied lors de la première tentative, le gardien russe a stoppé les quatre autres tentatives brésiliennes, pendant que Vitinha et Nuno Mendes réussissaient leurs tentatives alors qu’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont raté.

Préféré à Lucas Chevalier par Luis Enrique pour garder les buts du PSG contre Flamengo, Matvey Safonov a rendu la confiance que lui a donnée le coach parisien avec une masterclass lors de la séance des tirs au but et un possible changement dans la hiérarchie des gardiens pour l’année 2026. La performance XXL de Matvey Safonov, qui a permis au PSG d’entrer encore un peu plus dans l’histoire avec un sixième titre sur l’année 2025, est le sujet du nouveau Talk CS. Une analyse de cette prestation XXL de Matvey Safonov et de cette victoire parisienne à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !