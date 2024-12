Talk CS : Salzbourg / PSG, vraiment un déclic ?!

A l’occasion de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (0-3) à la Red Bull Arena face au RB Salzbourg. 3 points qui sonnent comme un vent de fraîcheur après un parcours compliqué sur la scène européenne.

Si en championnat le PSG tient son rang avec une première place à 5 points devant l’Olympique de Marseille, en Ligue des Champions la tâche semble plus compliquée. En effet, après une victoire à l’arrachée face à Gérone (1-0), une défaite sur le terrain d’Arsenal (2-0), un match nul (1-1) contre le PSV, et deux autres défaites face à l’Atlético (1-2) et au Bayern Munich (1-0), les hommes de Luis Enrique se sont imposés 0-3 sur la pelouse de Salzbourg. Une victoire synonyme de libération ? Avec 7 points en 6 journées, les Rouge & Bleu pointent à la 24e place du classement de la compétition. L’ogre Manchester City et la valeureuse équipe de Stuttgart sont les futurs adversaires du Paris SG. La victoire d’hier pousse à se demander si ces 3 points peuvent-il enfin lancer la saison européenne parisienne ? L’espoir est-il de nouveau présent ? Les questions ont été posées sur la table lors du dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !