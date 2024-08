Le mercato estival ferme ses portes dans trois jours. Le PSG pourrait encore l’enflammer avec des départs et des arrivées. Tomas Aráujo, Osimhen, Skriniar, Danilo… Une fin de mercato folle pour le PSG ?!

Le PSG a recruté quatre joueurs depuis le début du mercato (Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué). Lors de ces trois derniers jours du mercato estival, le club de la capitale souhaitera avant tout dégraisser son effectif. Après le départ de Manuel Ugarte à Manchester United, Milan Skriniar pourrait aussi quitter les Rouge & Bleu, lui qui serait dans le viseur d’Al Nassr et de clubs italiens, ou bien encore Danilo Pereira qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Carlos Soler devrait aussi quitter le club de la capitale et prendre la direction de West Ham.

A voir aussi : Mercato – Un intérêt du PSG pour Tomas Araujo ?

Du côté des arrivées, le PSG aimerait s’offrir une doublure à Nuno Mendes et pourrait aussi recruter un défenseur central avec les départs possibles de Danilo Pereira et Milan Skriniar. La piste prioritaire se nommerait Tomas Aráujo, jeune joueur du Benfica (22 ans). Est-ce une bonne piste pour le PSG ? En attaque, si le plan était de ne pas bouger, le dossier Victor Osimhen et les exigences revues à la baisse de Naples pourraient changer la donne. Tant de sujets traités par nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane dans le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !