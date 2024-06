Talk CS : TOP 5 des pépites à suivre pour le PSG à l’Euro !

Lors de l’Euro 2024, les dirigeants parisiens auront l’occasion de déceler le potentiel de certains jeunes joueurs pouvant apporter une nouvelle dynamique au projet du PSG.

L’Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne, représente une opportunité exceptionnelle pour les clubs européens, et notamment pour le Paris Saint-Germain, de découvrir et d’évaluer de nouveaux talents. Cette compétition offre une vitrine internationale à de jeunes joueurs prometteurs qui pourraient devenir les étoiles montantes du football mondial. Ces jeunes talents, en quête de reconnaissance et d’opportunités, mettront tout en œuvre pour briller sur la scène européenne. De plus, le recrutement de pépites correspond parfaitement à la nouvelle politique de recrutement du PSG : jeunesse et fort potentiel.

Mais quelles sont les pépites à suivre lors de cet Euro pour le PSG ? Dans la dernière vidéo de Canal Supporters, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont fait leur top 5 des cracks sur lesquels le club de la capitale devrait concentrer son attention.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !