Talk CS : Tops, flops … premier bilan d’une saison déjà FOLLE !

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane6 octobre 2025

En ce début de mois d’octobre, la saison 2025 / 2026 connaît sa deuxième trêve internationale. L’occasion pour le PSG de souffler un peu, mais aussi de faire un premier bilan en vidéo.

Si la saison 2024 /2025 du Paris Saint-Germain est la plus grande de son histoire, l’exercice qui suit s’annonce grandiose également. En effet, entre blessures, défaite face à l’OM, gestion de l’effectif, gestion des succès mais aussi les débuts en Ligue des Champions, la saison 2025 / 2026 démarre sur des chapeaux de roues ! Ainsi, cette deuxième trêve internationale est l’occasion parfaite pour faire un premier bilan : Tops, flops … premier bilan d’une saison déjà folle ! Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

YouTube : Canal Supporters Paris

