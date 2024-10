A la veille du retour de la Ligue 1 et des championnats européens, la nouvelle est tombée : Luis Enrique devrait prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires. Dans ce nouveau projet du PSG, était-ce la bonne décision à prendre ?

Au moment de sa signature au PSG, Luis Enrique s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2025. A huit mois de la fin de son contrat, le technicien espagnol aurait d’ores et déjà signé un nouveau bail selon les derniers échos de la presse, le liant ainsi au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, soit deux saisons supplémentaires. Une nouvelle qui tombe à un moment où l’ancien sélectionneur de La Roja est on ne peut plus pointé du doigt. Entre sa communication, certains de ses choix ou son management, le PSG a-t-il pris la bonne décision en prolongeant Luis Enrique ?! C’est la question que se sont posé nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane dans le dernier Talk CS.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur le chaîne YouTube Canal Supporters Paris ou par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !