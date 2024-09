La Ligue des Champions était de retour au Parc des Princes hier soir avec la réception de Gérone. Les Parisiens s’en sont sortis de justesse avec une victoire acquise sur le fil de la rencontre.

La plus belle des compétitions européennes faisait son grand retour au Parc des Princes hier avec la réception de Gérone. Pour les Parisiens, l’enjeu était clair : éviter à tout prix le faux départ dans cette compétition.

Après un début de saison canon en Ligue 1, les Rouge & Bleu semblaient prêts à relever le défi face au club espagnol. Au terme d’un match compliqué, les Parisiens se sont imposés grâce à un but chanceux de Nuno Mendes à la 90′.

Pour cette occasion, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives vous partagent leurs impressions sur le match face au club espagnol. Vous pouvez retrouver cette analyse en vidéo ci-dessous et en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche ! Merci !