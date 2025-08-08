Talk CS : Voici LA clé qui va DÉBLOQUER le mercato du PSG !

Après les arrivées imminentes de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG aura besoin de se renforcer au milieu de terrain et en attaque. Pour aller dans ce sens, la direction du club de la capitale devra encore se retrousser les manches d’ici la fin du mercato.

Depuis le début du mercato estival 2025, le PSG se montre pour le moins discret. Après avoir ciblé les secteurs de jeu à renforcer, les dirigeants parisiens sont sur le point de faire de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi les premières recrues de la saison d’après. Pour poursuivre ses emplettes sur le marché des transferts et démarrer 2025 / 2026 pour être autant voire plus compétitif que la saison précédente, le club de la capitale devra se renforcer au milieu de terrain et en attaque afin de challenger les joueurs en place et apporter du sang neuf. Pour compter sur ses renforts, la direction du Paris Saint-Germain devra avant tout régler les dossiers des joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique et qui sont invités à se trouver une porte de sortie. Ainsi, le dernier Talk CS aborde le sujet avec des idées avancées par nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !