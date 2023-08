Talk CS – Warren Zaïre Emery, la saison de l’éclosion ?!

Dans le chantier immense au Paris Saint-Germain cet été, une petite accalmie française est sortie du lot lors de la préparation. Warren Zaïre Emery, le titi parisien, est en passe d’éclore aux yeux du monde cette saison.

Warren Zaïre Emery est-il le futur du Paris Saint-Germain ? Dans une atmosphère de transition où les piliers du PSG sont en instance de départ (Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti), préparer la relève s’avère fondamental. Si Paris semble miser sur l’avenir et tabler sur des jeunes pour son mercato (Lee Kang-In, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Gonçalo Ramos…) il pourrait aussi profiter de son vivier pléthorique de jeunes talents, à l’image de Zaïre-Emery.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la nouvelle vidéo YouTube de Canal Supporters – présentent le profil du titi parisien et se projettent sur son rôle dans l’équipe 2023-2024. Est-ce la saison de l’éclosion ? Est-ce véritablement l’avenir du club ? Peut-il profiter de Luis Enrique en tant qu’entraîneur, réputé pour sa capacité à développer les jeunes et leur faire confiance ? Doit-il être un titulaire ?

