Actuellement en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons devrait effectuer son retour au PSG l’été prochain. Enfin l’occasion pour le titi parisien de poser ses valises sous les cieux parisiens ?!

A la fin de son prêt avec le RB Leipzig, le titi parisien Xavi Simons devrait enfin faire son retour au PSG. Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, des places devraient se libérer dans le vestiaire Rouge & Bleu, mais aussi sur le front de l’attaque de Luis Enrique. En ce sens, après deux prêts consécutifs au PSV Eindhoven et au RB Leipzig, le Néerlandais devrait avoir l’occasion de s’installer au Paris Saint-Germain. Toutefois, la direction du club de la capitale pourrait se pencher sur la piste d’un transfert pour son joueur. En effet, après deux prêts convaincants et une valeur marchande qui ne cesse d’accroître, une opération autour de Xavi Simons pourrait s’avérer être une véritable plus value pour le PSG qui on le rappelle a rapatrié son joueur contre 4 millions d’euros après son prêt au PSV Eindhoven.

Que faire avec Xavi Simons à l’été 2024 ? En tirer le maximum sur le marché des transferts, ou enfin lui laisser sa chance et sa place au PSG ? Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives, dans la dernière vidéo de Canal Supporters, répondent à ces questions.