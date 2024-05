La fin de saison approche à grand pas pour le PSG, et décisions importantes seront à prendre…

Ce samedi, le PSG va terminer son exercice 2023 / 2024 sur la pelouse de la Decathlon Arena en finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais. Après cette rencontre, le mercato, avec ses rumeurs, ouvrira ses portes. Que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs.

Quel avenir pour les joueurs du mercato 2023 ? Manuel Ugarte et Randal Kolo Muani doivent-ils déjà être vendus ? Quid de Lee Kang-In et Asensio ? Ramos finalement une satisfaction ? Ce sont les questions posées dans le dernier Talk CS et auxquelles ont tenté de répondre nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives.

