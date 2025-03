Talk : LdC – Malgré la défaite, pourquoi le PSG peut se qualifier à Liverpool !

Le PSG s’est incliné (0-1) face à Liverpool en huitième de finale aller de C1 au Parc des Princes. Malgré un match maîtrisé, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su faire trembler les filets. Cependant, les motifs d’espoir existent encore … .

C’est au terme d’une rencontre largement dominée que le PSG s’incline (0-1) face à Liverpool au Parc des Princes. Si les inquiétudes étaient légitimes avant le coup d’envoi de la rencontre, le visage affiché par les hommes de Luis Enrique était on ne peut plus à la hauteur. Cependant, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ne sont pas parvenus à faire la différence et changer le score au tableau d’affichage. Ainsi, c’est avec un but de retard que le Paris Saint-Germain va aborder la manche retour ce mardi 11 mars (21h sur Canal +) à Anfield. Encore une fois, les inquiétudes sont légitimes, mais l’espoir est le dernier à mourir. L’assurance affichée par les uns et les autres en réaction d’après match, conjuguée au récital sur la pelouse, peut insuffler un vent d’espoir et de positivité entre ce match aller, et le match retour. C’est en tous cas la question qu’on tenté d’élucider nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane dans le dernier Talk CS : Malgré la défaite, pourquoi le PSG va se qualifier à Liverpool !

