Tanzi : « C’est tout le PSG qui est en train de changer »

Cet été, le PSG a changé d’entraîneur. Il a remercié Christophe Galtier et embauché Luis Enrique. Pour Loïc Tanzi, le PSG est en train de réussir sa révolution.

Après la pire saison du PSG sous QSI, malgré le onzième titre historique de champion de France, les dirigeants parisiens ont décidé de se séparer de Christophe Galtier et de recruter Luis Enrique. Après des débuts poussifs, les Parisiens semblent lancer. Pour Loïc Tanzi, c’est le PSG entier qui est en train de changer dans le bon sens. Le journaliste spécialiste du PSG estime aussi que le club de la capitale a réalisé son meilleur match de la saison lors du Classico d’hier soir (4-0).

« Ils montent clairement en puissance »

« Le meilleur match de la saison ? Clairement. Ils montent clairement en puissance. Je pense qu’ils comprennent de mieux en mieux ce que l’adversaire va faire avant le match. Barcola titulaire, Luis Enrique avait anticipé que Marseille allait jouer très bas. Il s’est dit, on va avoir la possession 80% du temps, je vais mettre un quatrième joueur offensif afin d’apporter un peu de surnombre à ce secteur-là. J’ai été convaincu parce que j’ai vu hier, j’espère que cela va durer, mais c’est difficile de ne pas s’enflammer après une prestation comme ça, lance le journaliste dans l’Equipe de Greg. Ce n’est plus que Luis Enrique, c’est tout le club qui est en train de changer. De la communication du président, à Luis Campos, que l’on voit moins par rapport à l’année dernière et au rôle de Luis Enrique. Nasser al-Khelaïfi, quand il a parlé aux joueurs en début de saison, la première chose qu’il a dite, c’est : « Cette année, le patron, c’est le coach. Il peut faire ce qu’il veut, ne venez pas me voir, c’est lui qui décide.«