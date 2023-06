Tanzi : « Luis Enrique va avoir du temps au PSG »

Dans les jours à venir, Luis Enrique devrait officiellement devenir le nouvel entraîneur du PSG. Et pour éviter les erreurs du passé, le club parisien compte bien laisser du temps à son futur coach pour donner une vraie identité de jeu à l’équipe.

À moins d’un gros retournement de situation, Luis Enrique devrait prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Avec un contrat de deux ans à la clé, le coach espagnol de 53 ans n’aura pas comme pression de remporter absolument la Ligue des champions. En effet, dans l’émission L’Equipe de Greg sur la chaîne L’Equipe, Loïc Tanzi a indiqué que le board parisien va changer sa communication et ne veut plus mettre une pression sur le coach pour soulever la C1.

« Ce qu’on veut aujourd’hui au PSG, c’est de bien jouer et d’avoir une équipe qui procure du plaisir aux supporters »

« Luis Enrique, enfin le bon choix pour remporter la Ligue des champions ? Il y a déjà une chose importante, ce n’est pas un choix qui a été fait pour gagner la Ligue des champions. Il y a un vrai sentiment aujourd’hui au club, partagé par Nasser al-Khelaïfi, qui est de dire qu’on a trop mis la pression sur les joueurs et sur le club en général pour gagner cette Ligue des champions, ça été une erreur dès le début lorsqu’ils ont acheté le club. On l’a dit trop rapidement qu’on voulait gagner cette Ligue des champions. Et ça a mis trop de pression sur le club. Le club va changer un peu de communication. Et la communication va être plutôt de dire qu’on veut créer une identité au club, de bien jouer au football, et ensuite la Ligue des champions et les résultats viendront. Avec Luis Enrique, on ne va pas dire ‘on l’a pris pour gagner cette Ligue des champions‘. Après, oui bien sûr, le rêve aujourd’hui du PSG c’est toujours de gagner cette Ligue des champions. Luis Enrique va aider et sait comment faire. Ils ont plus pris Luis Enrique parce qu’il connaît comment manager un vestiaire avec des stars. Il sait aussi comment bien faire jouer son équipe et surtout il arrive avec une manière de fonctionner. C’est ça qui a créé aujourd’hui toutes les conditions pour sa venue au PSG. »

Après plusieurs années de pauvreté collective, l’ancien coach du FC Barcelone aura pour objectif de donner une identité de jeu au PSG. « Luis Enrique va avoir du temps. Il va avoir les deux ans de contrat. J’imagine mal le PSG le virer la saison prochaine, même s’il ne remporte pas la Ligue des champions, parce qu’encore une fois c’est cette communication qui va changer du côté du PSG. Ce qu’on veut aujourd’hui au Paris Saint-Germain, c’est de bien jouer et d’avoir une équipe qui procure du plaisir aux supporters et aux observateurs de football en général, et ensuite on estime qu’avec les résultats et un peu de temps la Ligue des champions arrivera. On veut éviter ce qu’on a vécu cette saison, c’est-à-dire avoir des critiques sur les résultats et sur le jeu (…) Je pense que dans les deux ans, on va pouvoir voir un PSG qui va essayer d’avoir une identité un peu plus forte. »