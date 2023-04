Cet été, le PSG devrait être dans les clous du fair-play financier. De quoi envisager un mercato sans contrainte financière qui permettra d’améliorer l’effectif actuel.

Surveillé de très près par le fair play financier de l’UEFA, le PSG a réussi sa mission. Selon plusieurs sources, les Rouge & Bleu auront une latitude financière plus importante que prévue et seront en capacité d’apporter les retouches nécessaires à l’effectif actuel. Et depuis quelques semaines, de nombreuses pistes onéreuses sont citées comme des potentielles cibles du board parisien et de Luis Campos.

« Paris aura des moyens financiers pour acheter des joueurs »

Interrogé sur la chaîne L’Equipe, le journaliste, Loïc Tanzi, a apporté des précisions sur les contours du prochain mercato parisien : « On le voit depuis quelques semaines déjà sur les pistes qu’on révèle un petit peu, notamment celle menant à Victor Osimhen, l’attaquant de Naples. Ce sont des pistes onéreuses. Naples ne lâchera pas Osimhen pour moins de 80M€. On parle de Manu Koné aussi, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui coûte à peu près 50M€ dans la fourchette haute de son prix. Il y a des pistes comme ça qui sont annoncées et qui montrent que le PSG aura des liquidités cet été. On a appris en plus que Messi ne devrait pas prolonger, ça va libérer un énorme salaire dans les finances parisiennes. Ça va permettre au PSG de dépenser de l’argent en plus des ventes qui vont arriver. On sait que Dina Ebimbe devrait être vendu à Francfort. Pour Icardi, c’est plutôt bien avancé pour qu’il soit vendu à Galatasaray. Il y a plusieurs ventes comme ça qui vont se faire. Donc oui, Paris aura des moyens financiers pour acheter des joueurs. Après, il ne faut pas s’attendre à ce que Paris dépense 500M€, mais je pense qu’aujourd’hui un transfert à 100M€, et quelques transferts derrière entre 20M€ et 50M€, c’est possible. Je pense que Paris aura la capacité de dépenser au moins 200M€ sur le marché cet été, c’est un sentiment que je donne et pas une information. »