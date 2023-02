Depuis la victoire contre l’OM dimanche dernier (0-3), les Observateurs s’interrogent sur les bienfaits ou non de l’absence de Neymar. Si certains défendent la star brésilienne, d’autres s’acharnent et pensent que la paire Mbappé-Messi suffit amplement pour gagner des matches. Ce qui n’est pas au goût de Loïc Tanzi. Présent dans L’Équipe de Greg aujourd’hui, le journaliste estime que l’attaquant de 31 ans reste essentiel pour l’équilibre de l’effectif. Avec le retour du 3-5-2 de Christophe Galtier, Neymar pourra y retrouver sa place dès son retour à la compétition mais avec un rôle plus reculé que ses coéquipiers de l’attaque.

« C’est Neymar qui permet à Messi et Mbappé de moins défendre »

« Si le PSG passe en quarts de finale, est-ce que Christophe Galtier va continuer dans ce système-là (3-5-2) avec Neymar ? Je pense que la réponse est oui. C’est juste l’utilisation du Brésilien qui sera un peu différente. On peut enlever Fabian Ruiz et mettre Neymar à la place au milieu de terrain. En début de saison, Galtier disait constamment que l’équilibre de cette équipe, c’est Neymar qui l’apporte. C’est Neymar qui permet à Mbappé et Messi de rester devant et de moins défendre et lui c’est lui qui ferait les efforts au milieu, il l’a toujours bien fait. Le PSG jouait très bien en première partie de saison avec les trois (Mbappé, Messi, Neymar) dans un système à trois défenseurs. Je comprends pas pourquoi on dit que sans Neymar c’est plus facile. Lors des matches perdus récemment, il n’y avait pas les trois sur le terrain. Et c’est surtout dû à l’absence de Mbappé en l’occurence ».