Ce mercredi, le PSG s’est imposé sur le fil face au FC Metz (2-1) à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Comme face à l’OL le week-end dernier, les Rouge & Bleu l’ont emporté sur un but dans les ultimes secondes du temps additionnel grâce à Achraf Hakimi. Si le club de la capitale a fait preuve de caractère pour arracher cette victoire, Sébastien Tarrago ne sait pas si cette qualité pourra durer dans le temps et notamment lors des grosses échéances en Ligue des champions.

« Ce PSG-là est à la limite du consternant par rapport au talent qu’il y a sur le terrain. En revanche, le fait d’aller chercher quelque chose à chaque fois, les joies que je vois même de Neymar qui en a gagné des matches dans sa vie et même plus importants qu’à Metz, je ne sais pas si cette mentalité-là te fait basculer à un moment du bon côté dans la saison ou est-ce que c’est vraiment une illusion qui va bercer ces joueurs dans l’idée que tout va toujours bien se passer mais que ça va être une catastrophe », a commenté Sébastien Tarrago sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Je pense que personne n’a la réponse. Les deux options sont possibles. Est-ce qu’ils vont exploser en vol quand il y aura un adversaire de grande qualité en Ligue des champions ou est-ce qu’ils auront cette énergie-là ? Est-ce qu’ils vont progresser et seront habités par une force collective ? »