Monaco s’est offert un très beau succès contre le PSG ce dimanche (3-0) dans un match totalement dominé contre une très faible équipe parisienne. Performant au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a préféré saluer la performance de son équipe que la méforme des Parisiens.

« On avait à cœur de faire un grand match aujourd’hui. Je pense que c’est ce que l’on a fait, souligne l’international français au micro de Prime Video. On leur a posé pas mal de problèmes. On savait que c’était une grande équipe. Si on n’était pas ensemble, on savait que ça n’allait pas passer. On s’est bien comporté aujourd’hui et à la fin, je pense que c’est une victoire méritée. […]Sur le terrain, au fur et à mesure de la rencontre, on a gagné en confiance. […]On ne s’est pas dit que le PSG était moins bon. On s’est juste dit qu’on était à notre niveau et c’est ça qui nous a permis de continuer à montrer de belles choses au fur et à mesure de la rencontre.«