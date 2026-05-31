Tchouaméni : « On est content pour le PSG, il le mérite »

Hier soir, le PSG s’est offert sa deuxième Ligue des champions de suite. Interrogé sur ce succès parisien, Aurélien Tchouaméni a salué la victoire logique du PSG contre Arsenal.

Le PSG affrontait Arsenal en finale de la Ligue des champions hier après-midi sur la pelouse de la Puskas Arena. Dans un match fermé, le club de la capitale, après avoir été mené au score dès la sixième minute, a dû attendre les 25 dernières minutes de la rencontre pour égaliser par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé sur un penalty. Si le PSG aurait pu l’emporter dans le temps réglementaire avec deux grosses occasions de Bradley Barcola et une de Khvicha Kvaratskhelia, il a dû attendre la séance de tirs au but pour s’offrir sa deuxième Ligue des champions de suite. Présent à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni a évoqué la victoire du PSG contre les Gunners.

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« On était contents pour tous nos coéquipiers »

« On était en soins avec pas mal de joueurs. On a regardé la finale en même temps que le match de (Moïse) Kouamé (à Roland-Garros) sur deux écrans. On est content pour le PSG, lance le milieu de terrain du Real Madrid dans des propos relayés par L’Equipe. Il le mérite. On était contents pour tous nos coéquipiers. C’est toujours bien pour l’équipe de France d’avoir autant de joueurs champions d’Europe. »