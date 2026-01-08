TDC 2025 – PSG / OM – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG a remporté le Trophée des champions contre Marseille lors de la séance de tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 1). Lucas Chevalier a brillé lors de cette rencontre et lors de la séance de tirs au but.

Ce jeudi soir, le PSG affrontait Marseille lors du Trophée des champions. Dans un match vivant, le PSG avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé avant de voir Marseille renverser la rencontre en dix minutes dans le dernier quart d’heure du match. Alors que l’on se dirigeait vers une victoire marseillaise, Gonçalo Ramos a égalisé et envoyé les deux équipes lors de la séance de tirs au but. Dans cette dernière, les tireurs parisiens n’ont pas tremblé pendant que Lucas Chevalier a réussi à stopper deux tentatives marseillaises. L’international français a réalisé un très bon match, réussissant plusieurs belles parades dans les 90 minutes avant donc de briller lors de la séance des tirs au but. Devant lui, Willian Pacho a une nouvelle fois brillé en se montrant impérial dans ses duels. Il a encore une fois été le patron de la défense du PSG. Buteur malheureux contre son camp, il a gagné son duel contre Aubameyang sur l’action du but de Gonçalo Ramos. Encore du grand Willian Pacho !

Vitinha maestro du PSG

À ses côtés, Marquinhos s’est aussi montré serein, arrivant à gagner ses duels contre ses adversaires directs. Dans le couloir gauche de la défense du PSG, Nuno Mendes a encore une fois brillé. L’international portugais n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et a réussi des percées dont lui seul a le secret. Il a aussi performé en défense avec notamment son magnifique retour pour enlever le ballon à Gouiri alors que le Marseillais était parti en profondeur et allait se présenter seul face à Chevalier. Premier buteur du match, Ousmane Dembélé a montré qu’il montait en puissance. Il a été l’un des Parisiens les plus dangereux et a pressé, comme à son habitude, pour perturber les relances marseillaises. Au milieu de terrain, Vitinha a encore brillé. Rampe de lancement du jeu parisien, l’international portugais a été impliqué sur les deux buts du PSG. Après une mauvaise passe de Paixao, le numéro 17 du PSG a lancé d’une touche Dembélé, qui a ensuite marqué d’un beau piqué. Il a ensuite offert une magnifique passe en profondeur pour Barcola qui a ensuite trouvé de la tête Gonçalo Ramos pour le but de l’égalisation.