TDC 2026 – Lens / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG affronte le RC Lens lors du Trophée des champions. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après son sacre lors de la finale de la Supercoupe d’Europe mercredi soir contre Aston Villa (2-1), le PSG va tenter de s’offrir un nouveau titre avec le Trophée des champions contre le RC Lens ce dimanche soir. Pour tenter de continuer à garnir son armoire à trophée, le club de la capitale peut compter sur un groupe quasiment au complet. Titulaire contre les Villans, João Neves est laissé au repos pour ce choc contre Lens. Dernières recrues en date, Ferran Torres et Mika Godts ne sont pas qualifiés pour cette rencontre. Quatre jours après la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique a décidé d’apporter plusieurs changements dans son onze de départ.

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Première pour Lucas Digne, Barcola et Mbaye pas sur la feuille de match

Dans les buts, pas de surprises avec Matvey Safonov. Titulaire contre Aston Villa, Achraf Hakimi enchaîne dans le couloir droit. Le numéro 2 du PSG accompagne en défense Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Digne, qui connaît sa première titularisation depuis sa signature. Au milieu, Luis Enrique a décidé d’aligner Vitinha, Lucas Beraldo et Warren Zaïre-Emery. Enfin, en attaque, Maghnes Akliouche enchaîne une deuxième titularisation de suite dans le couloir droit. Désiré Doué, est titulaire au poste de faux numéro 9. Sans surprise, Khvicha Kvaratskhelia occupe le couloir gauche. À noter que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, qui pourraient quitter le PSG avant la fin du mercato, ne figurent pas sur la feuille de match. C’est également le cas d’Alessandro Longoni.

Feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

Finale du Trophée des champions – Stade : Bollaert – Horaire : 20 heures 45 – Diffuseurs : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Mathieu Vernice et Cyril Gringore