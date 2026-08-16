TDC 2026 – RC Lens / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG s’est incliné contre Lens ce dimanche soir lors du Trophée des champions au stade Bollaert (1-0). Dominateurs, les Parisiens ont péché dans la finition.

Quatre jours après sa victoire lors de la Supercoupe d’Europe, le PSG souhaitait s’offrir un nouveau trophée ce dimanche soir avec le Trophée des champions contre le RC Lens. Malgré une domination et les meilleures occasions, le club de la capitale s’est incliné sur la seule situation lensoise du match, une frappe ratée de Matthieu Udol qui a terminé dans les pieds de Florian Thauvin qui a trompé Matvey Safonov. Sur cette action, Willian Pacho a été en difficulté dans son duel avec Sima. L’international équatorien a ensuite pris la mesure de l’attaquant lensois. Mais en ce début de saison, le numéro 51 du PSG ne dégage pas la même puissance et la même sécurité que depuis son arrivée durant l’été 2024. Pour sa première apparition depuis son retour au PSG, Lucas Digne a été en difficulté dans son couloir gauche. Pas au marquage de Thauvin sur le but lensois, il a aussi eu du mal offensivement avec notamment des centres peu précis. Aux côtés de Willian Pacho en défense centrale, Illia Zabarnyi a semblé un peu hésitant. Même s’il n’a pas commis de véritable erreur, il ne dégage pas toujours de la sérénité dans ses interventions.

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Désiré Doué entreprenant, Warren Zaïre-Emery solide

Malgré la défaite, il y a eu des satisfactions dans la prestation des joueurs du PSG. Warren Zaïre-Emery a encore été solide au milieu de terrain. Le titi du PSG a été très bon dans l’engagement et a répondu présent dans le combat physique. Il a aussi été utile dans ses replis défensifs et ses compensations quand Achraf Hakimi montait en attaque. Placé un peu plus haut sur le terrain avec la présence de Lucas Beraldo en sentinelle, Vitinha a démarré très fort et affiché une grosse activité en se projetant régulièrement. Plaque tournante du jeu du PSG, l’international portugais a eu une vraie incidence sur la domination parisienne. Il lui a juste manqué la dernière passe. Sur le côté droit de l’attaque du PSG, Désiré Doué a été l’attaquant le plus actif. Il n’a pas hésité à défier ses adversaires, tenter sa chance. Il aurait même pu égaliser mais sa tentative en toute fin de première mi-temps a heurté la barre (45e+3). L’international français aurait aussi pu, sur quelques situations, jouer plus simplement et éviter de forcer le passage contre ses adversaires directs.