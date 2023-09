TdC (F) – Gérard Prêcheur : « Bravo à l’Olympique Lyonnais »

Le PSG s’est incliné ce dimanche soir face à l’OL en marge du Trophée des Championnes. Un revers 2-0 sur lequel Gérard Prêcheur s’est exprimé auprès de PSG TV.

Les féminines du PSG et de l’Olympique Lyonnais lançaient la nouvelle saison ce dimanche soir dans un choc en marge du Trophée des Championnes. Les Rouge et Bleu retrouvaient, à cette occasion, une certaine Kadidiatou Diani, elle qui a rejoint l’ennemie cet été libre de tout contrat. Un premier match et un premier titre pour l’ancienne parisienne puisque les siennes se sont imposées sur le score sec de 2-0. Dumornay (35′) et Le Sommer (67′) ont été les deux scoreuses côté OL. À noter la blessure au genou de Diani au cours de cette partie consécutivement à un duel avec Viola Calligaris.

Ce qui a manqué au PSG selon Gérard Prêcheur

Au sortir de ce revers logique, Gérard Prêcheur a souhaité féliciter, sur le site officiel du club, des Lyonnaises certainement mieux préparées. « On a fait une bonne première heure de jeu. Ce qui nous a manqué face à un adversaire de la qualité de l’Olympique Lyonnais c’est le facteur de réussite pour pouvoir marquer. Eux, ils savent le faire, ils ont cette capacité à se projeter. On le savait. On n’a pas réussi malgré ces bonnes premières 45 minutes. On revient à la mi-temps en étant mené 1-0. C’est difficile. On fait un bon début de deuxième période. On a deux trois opportunités pour revenir au score dans ce temps faible pour Lyon et ils marquent juste après. C’est ça les grandes équipes. Bravo à l’Olympique Lyonnais. »